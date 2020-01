Die USA als Ordnungsmacht

Die Islamische Republik betreibt also Politik in einer Gewichtsklasse, in die sie eigentlich weder politisch noch wirtschaftlich gehört. Geschweige denn militärisch – jedenfalls solange das Land keine Atomwaffen hat. Reformen von innen heraus sind auch nicht zu erwarten; in Teheran haben Hardliner das Sagen, die die jüngsten Proteste ihrer eigenen Bürger zusammengeschossen haben. Eher noch zerbricht dieses Regime an der wirtschaftlichen Lähmung, der allumfassenden Korruption und an der Unzufriedenheit vieler Iraner, allen voran der Jugend.

Rasche Lösungen sind unwahrscheinlich

Kritik an der Rolle der USA im Nahen Osten ist oft genug berechtigt, zum Beispiel, weil sie 2003 in den Irakkrieg gezogen sind oder den Umgang Israels mit den Anliegen der Palästinenser dulden. Bei der Tötung General Soleimanis könnte die Sache anders liegen: Im Idealfall melden die USA sich zurück als Ordnungsmacht.

Denn in Nahost herrscht blankes Chaos. Die Konflikte in Syrien, im Jemen und in Libyen tragen bürgerkriegsähnliche Züge; Schwergewichte und Möchtegern-Mächte finanzieren Milizen oder greifen selbst ein – Iraner, Saudis, Ägypter, Türken. Rasche politische Lösungen sind unwahrscheinlich. Diese Staaten sind angesichts politischer, wirtschaftlicher, ethnischer oder religiöser Divergenzen tief verfeindet.

Und auf Russland sollte in Nahost ohnehin nur setzen, wer den Einsatz der Luftwaffe schon für Politik hält. Mehr als Leid hat Moskaus neue Nahostpolitik den Syrern und Libyern nicht gebracht.

Wichtiger als Soleimanis Ende ist eine grundlegende Frage: Zeigt Washington der Islamischen Republik nun Grenzen auf?

Problematisch am Tod des Schattenkriegers Qassim Soleimani ist weniger die Skrupellosigkeit des amerikanischen Vorgehens, sondern der Mann, der die neue Gangart verantwortet: Donald Trump. Auf ihn ist kein Verlass. Führt er gerade Wahlkampf? Oder hat er begriffen, dass die USA sich nicht einfach als Ordnungsmacht verabschieden können? Versteht er, dass Washington eine Nahoststrategie braucht? Zieht er dabei rote Linien, die zu über­schreiten er niemandem erlaubt, auch nicht dem Iran?

Mit dem Ende Soleimanis könnten sich die USA als Ordnungsmacht in Nahost zurückmelden. Die Frage ist, ob Donald Trump und sein Land willens sind, diesen schwierigen Weg zu gehen. Besonders wahrscheinlich ist das nicht.