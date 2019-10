Die verrückteste Kirche der Welt

Die grösste Kirche der Welt nennt das «Guinnessbuch der Rekorde» die Basilika Notre-Dame-de-la-Paix. Man könnte sie auch als die verrückteste der Welt bezeichnen. In Yamoussoukro steht sie, der Hauptstadt der Elfenbeinküste. Im Jahr 1960 wurde das Land von Frankreich unabhängig und Félix Houphouët-­Boigny der erste Präsident. Mehr als 30 Jahre lang regierte er und hielt es für eine gute Idee, die Hauptstadt von der Küstenmetropole Abidjan in sein Heimatdorf Yamoussoukro zu verlegen – in ein Kaff mitten im Dschungel, in das dann eine Autobahn gebaut wurde, ein Kongresszentrum, ein Präsidentenpalast und ein 300-Zimmer-Luxushotel.

Schliesslich fehlte nur noch eine Kirche, die nicht irgendeine werden sollte, sondern eine der grössten der Welt. Zur Weihung sollte der Papst anreisen, darunter machte es der Präsident nicht. Im Gegenzug sollte der Kirchenstaat die ­riesige Kirche im Urwald geschenkt bekommen, im Jahr 1985 war Baubeginn, drei Jahre später alles fertig.

Der Papst war skeptisch

Im Vatikan reagierte man zuerst zurückhaltend auf das Geschenk. Zwei Dinge störten offenbar besonders: dass die Basilika im Dschungel eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Petersdom in Rom hat und ihn noch um ein paar Meter überragen wird. Und dass es in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so gut ankommt, dass der Papst solch ein verschwenderisches Bauwerk segnet in einem Land, in dem viele täglich ums Überleben kämpften. Also teilten sie dem Präsidenten mit: Der Papst kommt, wenn die Kirche unter den 136 Metern des Petersdoms bleibt und ihr ein Krankenhaus baut für die Bedürftigen.

Jaja, sagten sie in der Elfenbeinküste. Der Papst sagte zu, und in Yamoussoukro setzten sie noch ein riesiges Kreuz auf die Kuppel, die den Petersdom nun um 25 Meter überragt. Das Krankenhaus wurde 27 Jahre nach dem Besuch des Papstes fertig. Beide, Hospital und Kirche, sehen nicht so aus, als könnten sie sich kaum vor Besuchern retten. An guten Tagen kommen vielleicht 500 Menschen zur Messe, besonders an heissen Tagen ist die Basilika beliebt – wegen der Klimaanlage.

Bescheidenheit war nicht unbedingt eine Kerneigenschaft von Félix Houphouët-Boigny. Er war früher der Häuptling des Dorfes Yamoussoukro, später wurde er der Häuptling des ganzen Landes. Er liess sich einen grossen Palast bauen – genau dort, wo früher der Häuptling seine Hütte hatte. Er liess ein Hotel errichten mit wahnwitzigem Luxus und einen Golfplatz. Man kann das aus heutiger Sicht sinnlose Verschwendung nennen – eine Kritik, die es schon bei der Eröffnung der Kirche gab. Die habe er mit seinem eigenen Geld bezahlt, entgegnete der Präsident damals.