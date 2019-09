Dieses Ergebnis zeigt, wie gespalten Israel ist

Unterschiedlicher hätten die Reaktionen nicht ausfallen können: Als Israels Premierminister Benjamin Netanyahu um 3.30 Uhr in der Nacht vor seine Anhänger bei der Likud-Partei trat, versprach er: «Ich werde weitermachen, dem Staat Israel und dem Volk zu dienen.» Er werde noch am Mittwoch mit rechten Parteien Gespräche über eine Koalitionsbildung führen, um eine «antizionistische Regierung» zu verhindern. Sein Herausforderer Benny Gantz vom blau-weissen Bündnis kündigte an, «eine breite nationale Einheitsregierung bilden» zu wollen und führte erste Gespräche mit Vorsitzenden linker Parteien.