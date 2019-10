Dieses Unterfangen ist für die Türkei höchst riskant

Dabei ist es ein höchst riskantes Unterfangen, das die türkische Regierung gestartet hat. Sie zieht in einen Krieg, über den man sagen kann, er wird weder zum Frieden in Syrien beitragen, noch wird er die Türkei friedlicher machen. Ankara hatte versprochen, sich für ein ungeteiltes Syrien einzusetzen, in seinen bisherigen Grenzen. Nun überschreitet die türkische Regierung diese Grenzen. Nicht zum ersten Mal, aber mit dieser Operation hat sie sich zum Ziel gesetzt, die gesamte kurdische Quasi-Autonomie in Syrien zu zerschlagen.

USA warnten Kurden

Türkische Kampfjets haben am Mittwoch zuerst Ziele in der nordsyrischen Stadt Ras al-Ain bombardiert. Wenig später gab Erdogan offiziell den Beginn der Operation bekannt, mit der er in Nordsyrien eine sogenannte Sicherheitszone schaffen will: 30 Kilometer tief und fast 500 Kilometer lang. Die türkischen Streitkräfte würden «gemeinsam mit der Syrischen Nationalarmee» vorgehen, schrieb Erdogan.

Die Syrische Nationalarmee ist ein Verband von Rebellenmilizen, der von der Türkei ausgerüstet und trainiert wurde. Beim Angriff auf die syrische Region Afrin, die bis März 2018 ebenfalls von den YPG kontrolliert wurde, hatte die Türkei ähnliche Milizen eingesetzt. Die YPG gelten Ankara als syrischer Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK, die seit Jahrzehnten gegen den türkischen Staat kämpft.

Bereits am Morgen waren Vorauskommandos der türkischen Armee auf syrisches Gebiet vorgedrungen. Am Abend wurde dann auch Artilleriebeschuss auf Tel Abjad gemeldet. Die USA hatten die Kurden in der Nacht zum Mittwoch gewarnt, dass die Türkei mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive beginnen würde und die US-Truppen sich dem nicht entgegenstellen würden.

«Vorsichtig abwägen»

Dennoch dürfte sich mit dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien auch der Konflikt mit den USA verschärfen. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump befohlen, die US-Soldaten von zwei Beobachtungsposten aus den Grenzorten Ras al-Ain und Tel Abjad abzuziehen, was als Freibrief für die türkische Offensive gewertet wurde. Nach harscher Kritik aus den Reihen der Republikaner drohte er jedoch, er werde die türkische Wirtschaft «total auslöschen», sollte die Türkei die Kurden angreifen. Im Kongress haben einflussreiche Senatoren bei einem Angriff mit Sanktionen gedroht und einer Initiative, die Nato-Mitgliedschaft der Türkei zu suspendieren.

Die syrische Regierung hatte die Türkei vor einer Invasion ihres Staatsgebiets gewarnt. Eine Offensive Ankaras wäre eine eklatante Missachtung des Völkerrechts und man werde mit allen verfügbaren Mitteln zurückschlagen, erklärte das Aussenministerium. Auch Syriens Verbündeter Russland richtete warnende Worte an die Türkei. Präsident Wladimir Putin riet Erdogan nach Angaben des Kremls in einem Telefongespräch, Ankara solle die Situation «vorsichtig abwägen, um nicht die gemeinsamen Anstrengungen zur Lösung der Krise in Syrien» zu beschädigen.