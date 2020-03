Dramatische Menschenrechts-Lage in Syrien Angesichts der Eskalation im Bürgerkriegsland hat der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell die verheerende humanitäre Lage betont. nag

Josep Borrell spricht in Zagrab zu Reportern. Bild: Keystone Keystone

Für die Menschenrechte sei es «eine der dramatischsten» Situationen «seit dem Weltkrieg», sagte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch in Zagreb. Fast eine Million Menschen würden mitten im Winter in Richtung der Grenze zur Türkei gedrängt, die für sie jedoch verschlossen sei.

Die EU biete so viel Hilfe wie möglich. Das Problem sei jedoch nicht die Finanzierung, sondern die Logistik, sagte der Spanier am Abend vor einem Treffen der EU-Verteidigungsminister.

Wegen der militärischen Auseinandersetzung sei es für Helfer und Material schwierig, nach Syrien hineinzugelangen. Deshalb müsse man einmal mehr zu einem Ende der militärischen Aktivitäten aufrufen. Zuvor hatte die EU zusätzliche 170 Millionen Euro an Hilfsgeldern angekündigt. Davon seien 60 Millionen Euro für die humanitäre Krise in Nordwestsyrien vorgesehen.

Staatssekretär pocht auf Schutz der Flüchtlinge Infos einblenden Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration, plädiert angesichts der Lage in Griechenland für Sofortmassnahmen. Dies sagte er am Mittwoch kurz vor Beginn des Sondertreffens der EU-Innenminister in Brüssel. Neben dem Schutz der EU-Aussengrenze diskutieren die Minister auch über mögliche Hilfe für Griechenland. Für die Schweiz sei der Schutz der Schengen-Aussengrenze wichtig, sagte der Staatssekretär weiter. Doch befänden wir uns am Rande eines Krisengebiets, und da sei auch «der Schutz der Flüchtlinge» wichtig. Man müsse «beiden Seiten Rechnung tragen». Denn Griechenland hatte angesichts der vielen Flüchtlingen und Migranten aus der Türkei bekanntgegeben, die Asylverfahren für neue illegal Eingereiste für einen Monat auszusetzen. Ausserdem wird von Schüssen an der griechisch-türkischen Grenze auf Migranten berichtet.

( SDA )