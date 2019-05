Eine Feindschaft, die nicht enden will

So gelang dem schiitischen Iran, was Israel und sunnitisch geprägte US-Verbündete in der Region wie Saudiarabien lange befürchtet haben: sich als Regionalmacht zu etablieren mit einer Militärpräsenz in Syrien an der Seite Russlands, einen schiitischen Halbmond vom Iran über den Irak nach Syrien und den Libanon zu schlagen, wie es einst Jordaniens König Hussein formulierte. Dazu kommen die Unterstützung des Iran für militante Palästinensergruppen im Gazastreifen gegen Israel und der Rückhalt für die Huthi im Jemen. Die bieten seit mehr als vier Jahren Saudiarabien die Stirn.

Arabische Monarchen fürchten den Iran nicht nur wegen des konfessionellen Konflikts. Teheran pflegt etwa Netzwerke zu schiitischen Volksgruppen in ihren Ländern. Sie sehen vielmehr die revolutionäre islamistische Ideologie des Iran als Herausforderung für ihre eigene Legitimität. Milizen unter iranischer Kontrolle, angeleitet von Revolutionsgardisten oder der Hizbollah und beseelt von Ideologie, haben sich als effektive Kämpfer erwiesen. Käme der Iran überdies einer nuklearen Bewaffnung nahe, würde das nochmals entscheidend das strategische Gleichgewicht verschieben – ein Raketenprogramm betreiben die Revolutionsgarden ja ohnehin.

Karte vergrössern

Das ist das Szenario, das US-Aussenminister Mike Pompeo im Mai in einer Rede zur neuen Iran-Strategie der USA in 12 Forderungen gefasst hat. Er verlangte den Abbruch des iranischen Atom- und Raketenprogramms, den vollständigen Rückzug der Iraner aus den arabischen Staaten und ein Ende aller Unterstützung für Gruppen, die von den USA als terroristisch eingestuft werden – vor allem der Hizbollah. Diplomaten in Europa schüttelten den Kopf, auch wenn sie inhaltlich viele Positionen teilen. Pompeos Liste komme einer Aufforderung zur Kapitulation gleich.

Im Nahen Osten sehen das viele anders. Saudiarabien, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Israel stehen hinter solchen Forderungen. Eine informelle Kooperation gegen den Iran hat alte Streitthemen wie die Palästinenserfrage in den Hintergrund gedrängt. Sie fühlten sich von Barack Obama im Stich gelassen, durch das Atomabkommen von 2015 verraten. Schon 2008 forderte der damalige saudische König Abdullah die Amerikaner unverhohlen dazu auf, «der Schlange den Kopf abzuschlagen».

Trump will keinen Krieg

Einen neuen Krieg im Nahen Osten, das sieht selbst der Aussenminister des Iran, Mohammad Jawad Zarif, so, wolle Trump nicht – er hat sich vom damaligen Einmarsch im Irak distanziert, will Truppen aus Syrien abziehen und mit der Region abseits von Waffenlieferungen an die Golfmonarchien so wenig wie möglich zu tun haben. Eine Invasion des Iran aber, viermal so gross wie der Irak, würde Hunderttausende Soldaten erfordern. Was europäische Diplomaten und selbst Aussenpolitiker im US-Kongress umtreibt, ist das Risiko, dass ein kleiner Zwischenfall eine Eskalationsspirale auslöst, die dann nur noch schwer zu stoppen ist und zu einem regionalen Flächenbrand führt.