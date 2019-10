Trumps martialischer Triumph

Klar ist aber, dass der Tod Baghdadis für Trump ein politischer Triumph ist, besonders, nachdem er mit dem überraschenden Abzug von US-Truppen aus dem Nordosten Syriens parteiübergreifend in die Kritik geriet. Seit seinem ersten Tag im Amt habe er darauf gedrängt, den IS-Führer zur Strecke zu bringen, sagte Trump: «Die Welt ist nun ein sicherer Ort.»

Überraschendes Versteck

Dass sich Baghdadi, der sich im Juli 2014 zum Kalifen des neu ausgerufenen sogenannten Islamischen Staats ernannte, ausgerechnet in der weitgehend abgeriegelten Provinz Idlib versteckte, überrascht viele Beobachter des Terrornetzwerkes.

Es handelt sich zwar um eine der ersten Gegenden, in der sich die Terrormiliz 2013 in Nordsyrien festsetzen konnte. Doch selbst wenn der IS dort immer noch über Netzwerke verfügt, ist das Versteck alles andere als ideal: In der Region herrscht die al-Qaida-nahe Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Baghdadi, der in einem Gefangenencamp der USA nach der Irak-Invasion 2003 Kontakt zum lokalen al-Qaida-Ableger fand und seit 2010 als dessen Chef agierte, erkannte die Führungsrolle der al-Qaida-Spitze ab 2013 nicht mehr an. Milizen wie HTS betrachten den IS seither als Abtrünnige und liessen teils fast manisch nach dessen Zellen fahnden, gefasste Mitglieder öffentlich hinrichten.

Abu Bakr al-Baghdadi soll tot sein: Der IS-Anführer in einem Video, das im April 2019 veröffentlicht wurde. Bild: Reuters

Neben den Islamisten sind türkische Agenten aktiv, Ankaras Armee unterhält in der Region Stützpunkte. Und während die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sich derzeit auf die Kurdengebiete richtet, bereiten syrische und russische Truppen eine Operation gegen Idlib vor.

Zu all dem kommt eine weitere Kraft, die in Idlib Augen und Ohren offenhält: Der oberste General der kurdischen YPG-Miliz, Maslum Abdi, reklamierte wie auch die Türkei und Irak für sich, durch «gemeinsame Geheimdienstarbeit» mit den USA die entscheidenden Hinweise über Baghdadis Verbleib besorgt zu haben. Nahe Barischa, dem Ort, an dem Baghdadi aufgespürt wurde, liegt der Kanton Afrin, in dem die Kurden bis 2018 das Sagen hatten und in dem sie wohl bis heute klandestine Netzwerke unterhalten.

IS-Chef war wohl konstant in Bewegung

Aus all diesen Gründen galten schwer kontrollierbare Gebiete in Baghdadis Heimatland Irak nahe der syrischen Grenze bisher als wahrscheinlichere Aufenthaltsorte des 1971 geborenen Bauernsohnes, der seinen Stammbaum bis auf den Propheten Mohammed zurückführte.