Figuren in einem politischen Spiel

Auch Freige hat einige Tage gebraucht, ehe er auf jenen Aspekt in der auf 181 Seiten niedergeschriebenen amerikanischen «Vision zur Verbesserung des ­Lebens der Palästinenser und Israelis» stiess, der seine Empörung auslöst: Etwa 350'000 arabische Israelis – mehr als ein Drittel der im Land lebenden ­Palästinenser – sollen in einen palästinensischen Staat trans­feriert werden.

Die Grenzen neu zeichnen

Sie leben in zehn Städten in der Nähe des nördlichen Teils des Westjordanlandes im sogenannten Triangle, dem Dreieck: Nach dem Krieg und der Staatsgründung bestanden die Israelis 1949 bei der Unterzeichnung des Waffenstillstands mit den arabischen Staaten darauf, dass diese Orte aus Sicherheitsgründen in ihr Staatsgebiet fallen. Nun sollen laut dem US-Plan «die Grenzen Israels neu gezeichnet werden, sodass die Triangle-Gemeinden Teil des palästinensischen Staates werden» könnten. Die Rechte der Bürger würden sich dann nach den Vorschriften des neuen Staates richten.

Gleichzeitig sollen die von den rund 450 000 Siedlern im Westjordanland besetzten Ge­biete Teil des israelischen Staats werden. Die Annexion kann laut ­US-Regierung sofort nach den israelischen Wahlen Anfang März vorgenommen werden, ein palästinensischer Staat wird erst nach der Erfüllung einer Reihe von Bedingungen in Aussicht ­gestellt. «Die Siedler rein, die arabischen Israelis raus», nennt Freige diese Formel und be­zeichnet die Vorgehensweise als ­«ethnische Säuberung».

Ein Staat, «kein Gefängnis»

Freige, der an der Hebrew University in Jerusalem Jura studiert hat und bis September sechs ­Jahre lang als einziger arabischer Abgeordneter für die linke Meretz-Partei in der Knesset sass, empört sich weiter: «Seit 56 Jahren lebe ich in diesem Staat, ich bin hier geboren. Man gibt uns nicht einmal die Wahl, zu entscheiden.» Erst wenn es einen souveränen palästinensischen Staat gebe «und kein Gefängnis», so Freige, könnte man den in ­Israel lebenden Palästinensern die Frage stellen, wo sie leben möchten. Er sei sicher, die meisten würden sich für den palästinensischen Staat entscheiden.

Esawi Freige war bis September Knesset-Abgeordneter. Foto: PD

Auf die Frage, welche Entscheidung er treffen würde, antwortet Freige: «Es ist nicht fair, diese Frage jetzt zu stellen. Zuerst muss die Staatsfrage entschieden werden.» Er glaube ohnehin nicht mehr an eine Zweistaatenlösung, weil das wegen der Siedlungen nicht mehr möglich sei. «Es wird auf eine Einstaatenlösung hinauslaufen.»