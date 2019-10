«Sie wissen nicht, wo die nächste Bombe explodieren wird»

«Sie leben in Angst und Unsicherheit, ohne zu wissen, wo die nächste Bombe explodieren wird», sagte Schembri.

In gut einer Woche sind nach jüngsten Angaben des Uno-Nothilfebüros Ocha mindestens 165'000 Menschen durch die Kämpfe vertrieben worden, darunter schätzungsweise 70'000 Kinder. «Mehr und mehr von ihnen werden in den benachbarten Irak und in andere Gegenden flüchten, die nicht darauf vorbereitet sind, vertriebene Familien aufzunehmen», sagte Schembri.

Etwa 2400 Menschen hätten bereits die Grenze zum Irak überquert. Die Situation in syrischen Lagern sei dabei «extrem besorgniserregend», hatte Ocha am Freitag mitgeteilt.

We are one of the few international humanitarian organisations left on the ground in north-eastern Syria.Hundreds of thousands of people have fled their homes since last week. They desperately need shelter and aid. You can help. Donate now: https://t.co/DjH5zpnkiupic.twitter.com/g6WoZip8xm

— ICRC (@ICRC) October 20, 2019