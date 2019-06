Iran meldet Abschuss von US-«Spionage-Drohne»

Der Iran hat nach eigenen Angaben eine US-Drohne über seinem Territorium zum Absturz gebracht. Die iranischen Revolutionsgarden hätten die «amerikanische Spionage-Drohne» vom Modell Global Hawk über der südiranischen Provinz Hormusgan abgeschossen.

Dies berichtete das iranische Staatsfernsehen am Donnerstag. Die Drohne habe den iranischen Luftraum verletzt. Anderen Medienberichten zufolge, dementierten die USA, eine Drohne über iranischen Luftraum in Einsatz gehabt zu haben. Von unabhängiger Seite können beide Versionen nicht verifiziert werden. Bilder von der angeblich abgeschossenen Drohne wurden zunächst nicht gezeigt. Die Provinz Hormusgan grenzt an den Golf von Oman.