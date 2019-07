«Iran wird nichts gewinnen, wenn es das Atomabkommen verlässt»

Für Atomwaffen muss das spaltbare Uran 235 auf einen Anteil von 90 Prozent angereichert werden. Doch schon ein Anreicherungsgrad von 20 Prozent, wie bei den Brennelementen des Forschungsreaktors in Teheran, wäre ein grosser Schritt in diese Richtung. Auch will Iran den Umbau eines Schwerwasserreaktors in Arak stoppen. In seiner alten Konfiguration würde er in grösseren Mengen Plutonium erbrüten, der zweite Stoff neben Uran, aus dem sich die Bombe bauen lässt.

Die Suche nach der «intelligenten Antwort»

Diplomaten aus Europa hatten bei einem Treffen in Wien vor zwei Wochen gesagt, man müsse «eine intelligente Antwort» auf die absehbaren iranischen Überschreitungen finden. Doch Iran wird sich nicht bescheiden damit, dass der von Frankreich, Grossbritannien und Deutschland eingerichtete Zahlungskanal Instex nach monatelangen Vorbereitungen nun in Betrieb ist und eine erste Transaktion abwickelt. «Ohne Ölgeschäfte, das ist klar, wird Instex nicht funktionieren», sagte Irans Ölminister Bijan Zangeneh. Dafür aber ist Instex nicht vorgesehen, auch müsste der Zahlungskanal dann für Drittländer wie China geöffnet werden – Irans wichtigstem Ölkunden.

Iran verlangt von den Europäern Kompensation für die Ausfälle, die durch die US-Sanktionen entstehen. Aus dem Atomabkommen aber lässt sich dieser Anspruch aus Sicht der EU nicht ableiten – abgesehen davon, dass sie sich nicht in der Lage sieht, ihn zu erfüllen. Auch China und Russland forderten in Wien von Iran, das Abkommen weiter einzuhalten. Dazu hatte Iran sich selbst verpflichtet, als Teheran entschied, trotz des Ausstiegs der USA an dem Deal festzuhalten. Doch müsse man «ein ziemlicher Optimist sein, um zu glauben, dass sich das Abkommen noch retten lässt», sagte jüngst eine mit dem Dossier vertraute Person. Versuchen will man es auf jeden Fall – ein Treffen der Aussenminister ist bereits vereinbart.

Am Sonntag könnte dessen Dringlichkeit weiter steigen.