Israel verbietet Fischfang vor Küste des Gazastreifens

Die Fischereizone werde «bis auf Weiteres» abgesperrt, teilte die israelische Zivilverwaltung für die Palästinensergebiete (Cogat) am Mittwoch mit. Nach Angaben der israelischen Feuerwehr hatten die mit Brandsätzen bestücken Ballons und Flugdrachen alleine am Dienstag sieben Feuer in Israel ausgelöst.