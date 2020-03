Libanon zahlt Anleihen nicht zurück Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes können fällige Anleihen nicht bedient werden. Es geht um 1,2 Milliarden Euro. sep

Seit Mitte Januar hat das Land eine neue Regierung, welcher der frühere Bildungsminister und Universitätsprofessor Hassan Diab vorsteht. Bild: Keystone

Der Libanon wird kommende Woche fällige Anleihen nicht bedienen. Das kündigte Ministerpräsident Hassan Diab am Samstag in Beirut in einer Fernsehansprache an. Es handelt sich um Euro-Anleihen von 1,2 Milliarden Euro.

Es wäre der erste Zahlungsausfall in der Geschichte des Landes. Der Libanon macht derzeit die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 durch. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, sagte Diab. Die Verschuldung sei grösser, als das Land verkraften könne. Die Entscheidung sei die einzige Möglichkeit, um die Bedürfnisse der Menschen zu finanzieren.

Im Libanon hatte es im Herbst Massenproteste gegen die damalige Regierung gegeben, Ministerpräsident Saad Hariri trat daraufhin zurück. Die Demonstranten hatten ihm und seiner Regierung unter anderem vorgeworfen, Reformen verschleppt und Staatsgeld verschwendet zu haben. Seit Mitte Januar hat das Land eine neue Regierung, welcher der frühere Bildungsminister und Universitätsprofessor Diab vorsteht.

( SDA )