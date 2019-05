Netanyahu droht ein Pyrrhussieg

So etwas gab es in Israel noch nie: zwei vorgezogene Neuwahlen binnen eines halben Jahres. Der ausgebuffte Politprofi Benjamin Netanyahu ist überraschend damit gescheitert, nach den Wahlen im April binnen sechs Wochen eine Koalition zu schmieden. Das hätte nicht notwendigerweise zu einem erneuten Urnengang am 17. September führen müssen. Aber gemäss seinem Wahlkampfslogan, nur er könne das Land führen, hat Netanyahu mit dem Neuwahlantrag das ansonsten in einem demokratischen Land übliche Prozedere verhindert: dass der Präsident einen anderen Politiker mit der Regierungsbildung beauftragt.