Offenbar Attacken auf zwei Tankschiffe

Omanische und iranische Medien berichteten, es seien schwere Explosionen in dem Seegebiet am Ausgang der strategisch wichtigen Strasse von Hormus zu hören gewesen, der Einfahrt zum Persischen Golf, durch die etwa ein Viertel der weltweiten Ölexporte verschifft werden.

Die Reederei Bernhard Schulte Ship Management mit Sitz in Singapur teilte mit, ihr Schiff Kokuka Courageous sei am Rumpf beschädigt worden. 21 Seeleute seien in Sicherheit gebracht und ein Besatzungsmitglied leicht verletzt worden. Die norwegische Reederei Frontline bestätigte, ihr Tanker Front Altair brenne nach dem Zwischenfall. Alle 23 Besatzungsmitglieder seien von einem anderen Schiff aufgenommen worden.

Ein Sprecher der staatlichen taiwanischen Raffinerie CPC Corp, welche die Front Altair gechartert hat, sagte, man vermute einen Torpedoangriff, auch wenn das noch nicht bestätigt sei. Die norwegische Seefahrtsbehörde allerdings hat einen Angriff auf den Öltanker Front Altair bestätigt. Das unter der Flagge der Marshallinseln fahrende Schiff sei am frühen Morgen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Iran attackiert worden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Es sei von drei Explosionen an Bord berichtet worden, das Schiff brenne. Auch der Branchendienst Tradewinds berichtet, beide Schiffe seien mit Torpedos angegriffen worden.

Das allerdings wiederspricht Berichten der Reederei, wonach die Kokuka Courageous über der Wasserlinie getroffen worden sei. Laut der zur britischen Marine gehörendenden United Kingdom Maritime Trade Operations ereignet sich der Vorfall etwa 25 Kilometer vor der iranischen Küste.

Die mutmasslichen Angriffe ereigneten sich in einer Phase schwerer Spannungen in der Golfregion zwischen Iran und den USA sowie deren arabischen Verbündeten. Die USA hatten zuletzt ihre Militärpräsenz in der Region verstärkt. Japans Premierminister Shinzo Abe hält sich derzeit zu Gesprächen in Teheran auf, um in der Krise zu vermitteln. Nach Gesprächen mit Präsident Hassan Rohani am Mittwoch sollte er an diesem Donnerstag noch Irans Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei treffen.