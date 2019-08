Nordkorea feuert «nicht identifizierte Projektile» ab

Die Abschüsse vermeldeten die südkoreanischen Streitkräfte. Nach ersten Analysen dürfte es sich um ballistische Raketen gehandelt haben, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Tests mit ballistischer Raketentechnik sind Nordkorea durch Uno-Resolutionen untersagt.

Das nordkoreanische Komitee für die friedliche Wiedervereinigung des Landes hatte Südkorea kurz zuvor dafür kritisiert, gemeinsame Manöver mit den USA abzuhalten. Dabei erklärte es, es würden keine innerkoreanischen Gespräche mehr stattfinden. Nordkorea nahm bereits in den vergangenen drei Wochen die Militärmanöver in Südkorea zum Vorwand, um mehrere Raketentests durchzuführen. Darunter befanden sich nach südkoreanischen Angaben auch ballistische Raketen, deren Test dem Land durch Uno-Resolutionen untersagt sind.

Beim jüngsten Test flogen die Projektile den Angaben Südkoreas zufolge bei einer Maximalhöhe von 30 Kilometern 230 Kilometer weit.

Kritik aus Seoul

Das Präsidialamt in Seoul rief das abgeschottete Nachbarland auf, die «Starts von Projektilen» zu stoppen. Solche Tests könnten die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel erhöhen.

Seoul hatte die Raketentests des Nachbarn zuletzt als «Machtdemonstration» gegen die gemeinsamen Militärmanöver gewertet, die Südkoreas Streitkräfte mit dem US-Militär abhielten. US-Präsident Donald Trump selbst hatte sich bisher zurückhaltend geäussert. Trump setzt darauf, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Verhandlungen über eine Abrüstung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms wiederaufnehmen wolle.

Uno-Resolutionen verbieten Nordkorea - das mehrfach Atombomben getestet hat - den Start von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite. Derartige Raketen sind in aller Regel Boden-Boden-Raketen, die einen konventionellen, chemischen, biologischen oder atomaren Sprengkopf befördern können.

Scharfe Worte für Südkoreas Präsidenten

Nordkorea unterstellte den USA und Südkorea am Freitag die Absicht, durch ihre Manöver die Vernichtung seiner Armee zu üben. Das für die innerkoreanischen Beziehungen zuständige Komitee für die friedliche Wiedervereinigung des Landes griff dabei insbesondere den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In an. Südkoreas Staatschef sei ein «unverschämter Kerl, wie man ihn nur selten findet», wurde ein Sprecher von den Staatsmedien zitiert.

Seoul würde träumen, wenn es glaube, der Dialog könne nach dem Ende der Militärübungen wiederaufgenommen werden, hiess es. «Wir haben nichts mehr mit der südkoreanischen Regierung zu bereden.» Moon hatte am Donnerstag von einer Reihe «beunruhigender Aktionen» durch Nordkorea in jüngster Zeit gesprochen. Er äusserte sich aber zugleich zuversichtlich, dass der Dialog fortgesetzt werde.