Öltanker im Roten Meer von Raketen getroffen

Auf einem iranischen Tanker in der Nähe der saudiarabischen Hafenstadt Jeddah hat sich Medienberichten zufolge eine Explosion ereignet. Zwei Raketen hätten das Schiff getroffen, berichtete das iranische Staatsfernsehen am Freitag unter Berufung auf die Nationale Iranische Ölgesellschaft, der der Tanker gehört. Auf dem Schiff, das etwa 60 Seemeilen vor Jeddah liege, sei Feuer ausgebrochen, es sei schwer beschädigt, berichtete die halbamtliche Nachrichtenagentur Isna. Öl laufe in das Rote Meer. Der Agentur zufolge vermuten Experten einen terroristischen Angriff.