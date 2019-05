Rohani provoziert Trump

Genau ein Jahr nach Trumps Erklärung ging nun der iranische Präsident Hassan Rohani ins Staatsfernsehen. Er verkündete, was er zuvor den verbliebenen Partnern des Atomabkommens, also Frankreich, Grossbritannien und Deutschland sowie China und Russland, schon mitgeteilt hatte: Die Islamische Republik wird die Bestimmungen des Abkommens nicht mehr vollständig umsetzen – und stellt den Europäern zugleich ein Ultimatum von 60 Tagen.

Der Iran in der Zwickmühle

Rohani kündigt an, kein angereichertes Uran mehr auszuführen und auch kein schweres Wasser. Das verstösst nicht direkt gegen das Abkommen. Dort sind nur Obergrenzen für die Stoffe vorgeschrieben, die der Iran nicht überschreiten darf: 300 Kilogramm Uran und 130 Tonnen schweres Wasser, das als Kühlmittel für einen Reaktor in Arak dienen soll. Ebenso wie einen weiteren Ausbau des Atomkraftwerks in Bushehr hatten die USA aber genau diese Exporte von Uran nach Russland und Schwerwasser nach Oman jüngst mit Sanktionen bedroht. Dem Iran bleibt damit nur, die Produktion zu stoppen – oder absehbar das Abkommen zu verletzen.

Allerdings droht Rohani mit wesentlich problematischeren Konsequenzen, sollten die Europäer nicht binnen 60 Tagen dafür sorgen, dass der Iran trotz der neuen US-Sanktionen weiter Öl exportieren kann und die Banken nicht vom internationalen Finanzsystem abgeschnitten werden. Trump hatte jüngst die noch bestehenden acht Ausnahmegenehmigungen für Ölkäufe auslaufen lassen mit dem erklärten Ziel,die Exporte des Iran auf null zu reduzieren.

Grössere Mengen Plutonium

Rohani drohte, der Iran werde anderenfalls Beschränkungen für die Urananreicherung nicht mehr einhalten und den umstrittenen Reaktor in Arak fertig bauen, der in seiner alten Konfiguration grössere Mengen Plutonium produzieren würde – neben hoch angereichertem Uran der zweite Stoff, aus dem sich Atomwaffen herstellen lassen.

Europäische Diplomaten hatten in den vergangenen Tagen versucht, den Iran von einem solchen Ultimatum abzubringen. Zwar bekräftigt Rohani, dass der Iran an dem Abkommen fest­halte und man Verhandlungen mit den verbliebenen Partnern anstrebe. Auch beruft sich Te­heran auf eine Klausel im Abkommen, in der der Iran sich vorbehalten hat, seine Verpflichtungen einzuschränken, wenn die andere Seite ihren nicht nachkomme. Allerdings werden die Europäer bei allem guten Willen nicht hinnehmen, dass Vorgaben, die zum Kernbestand der nuklearen Beschränkungen zählen, nicht mehr eingehalten werden.