Taliban lassen zwei Geiseln frei

Die Taliban forderten als Gegenleistung die schnellstmögliche Freilassung von drei hochrangigen Vertretern der Miliz. Darunter ist Anas Hakkani, dessen älterer Bruder der stellvertretende Chef der Taliban und Leiter des Hakkani-Netzwerks ist. Die afghanischen Behörden werfen Anas Hakkani vor, ebenfalls eine wichtige Rolle in dem Netzwerk zu spielen.

Afghanistans Präsident Aschraf Ghani hatte sich in der vergangenen Woche bereiterklärt, die drei Taliban-Vertreter «unter Bedingungen» freizulassen. Er hoffe, dass der Gefangenenaustausch «den Weg ebnen» würde für die Aufnahme informeller direkter Gespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban, sagte Ghani.

Es war nicht klar, wann und wo die drei Taliban-Vertreter frei kommen sollten. Ghani hatte angedeutet, dass sie möglicherweise auch ausserhalb Afghanistans freigelassen werden könnten.

King und Weeks lehrten beide an der American University of Afghanistan. Sie waren im August 2016 in Kabul von Männern in Militäruniform entführt worden. Später veröffentlichten die Taliban ein Video mit den beiden Professoren, die darin stark mitgenommen wirkten. Ihre Universität zeigte sich erleichtert über ihre Freilassung.