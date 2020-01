Trumps Angst vor einem neuen Fiasko

Die Spirale dreht also schon längst, und an Silvester stellte Trump klar, dass er das iranische Regime auch für den Angriff auf die US-Botschaft verantwortlich macht. «Sie werden dafür einen HOHEN PREIS bezahlen!», twitterte er. «Das ist keine Warnung, es ist eine Drohung.»

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019