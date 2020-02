Türkei greift Assads Truppen in Idlib an

Die Türkei hatte die Soldaten ihren Truppen zu Hilfe geschickt, nachdem mehrere der zwölf Beobachterposten, die sie in Absprache mit Russland in der Provinz Idlib unterhält, unter Beschuss geraten waren. Türkische F-16-Kampfjets würden seit 6.15 Uhr angreifen, sagt Erdogan. 30 bis 35 syrische Regimekräfte habe man ausser Gefecht gesetzt, man werde bei weiteren Angriffen «mit gleicher Münze zurückzahlen». Russland, den Verbündeten des Diktators in Damaskus, fordert Erdogan auf: «Ihr sollt uns nicht im Weg stehen.»

Erdogan ist schon in Kiew gelandet, da meldet das türkische Fernsehen, dass sich die Zahl der gefallenen türkischen Soldaten auf acht erhöht hat. Verteidigungsminister Hulusi Akar macht vor dem Abflug nach Kiew kehrt und eilt zur Grenze.

Es ist der bislang tödlichste Zusammenstoss türkischer und syrischer Truppen. Das Verteidigungsministerium in Ankara erklärt, die türkische Truppenverstärkung sei «koordiniert» gewesen, ohne dies näher zu erläutern. Auch Erdogan sagt, die türkischen Soldaten seien trotz Bekanntgabe der Koordinaten beschossen worden, er nennt die Angriffe «niederträchtig». Das russische Militär dagegen teilt mit, die türkische Seite habe nicht über ihre militärischen Bewegungen informiert. So seien die Türken unter Beschuss geraten, beim Ort Sarakib, 15 Kilometer östlich der Stadt Idlib, wo syrische Kräfte gegen «Terroristen» vorgingen. Idlib ist nach neun Jahren Bürgerkrieg die letzte Rebellenprovinz.

Der neue Konflikt hatte sich seit Tagen abgezeichnet. Erdogan hatte nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am Freitag in Ankara betont, die Türkei verliere angesichts der Angriffe auf Zivilisten in Idlib «die Geduld». Im Gegenzug erklärte der Kreml, Russland sei tief besorgt wegen Attacken auf syrische Truppen und eine russische Basis. Das klang wie ein indirekter Vorwurf an die Türkei, nach wie vor radikale Milizen in der Region zu unterstützen.

Eigentlich hatten sich Putin und Erdogan auf eine Waffenruhe geeinigt

Wie sich die neue Eskalation auf das Verhältnis der Türkei zu Russland auswirken wird, ist offen. Mit keinem anderen Staatsoberhaupt hatte Erdogan zuletzt mehr Telefon- oder Vier-Augen-Kontakte als mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die BBC zählte allein seit dem Putschversuch vom Juli 2016 bis Oktober letzten Jahres 69 Treffen oder Telefonate. «Die Aussenpolitik der Türkei wird von Putin gemacht», spottete kürzlich Oppositionsführer Kemal K?l?çdaroglu. Das Nato-Land Türkei hat das russische Abwehrsystem S-400 gekauft, zum grossen Ärger der USA. Erdogan deutete sogar an, man könne auch russische Kampfbomber ins eigene Arsenal aufnehmen, sollte Washington Ankara weiter vom F-35-Programm ausschliessen – eine Sanktion für den Kauf der S-400-Raketen.

Nach den Beziehungen zu Washington könne sich nun auch das türkische Verhältnis zu Moskau deutlich abkühlen, warnt der bekannte türkische Journalist Murat Yetkin, und dies könne auch Vereinbarungen mit Russland zu Libyen gefährden. Für Idlib hatten sich Putin und Erdogan am 12. Januar eigentlich auf eine Waffenruhe geeinigt, doch davon ist nichts übrig. Wegen der Kämpfe bewegen sich immer mehr Flüchtlinge auf die türkische Grenze zu. Bisher gehen internationale Schätzungen von 400'000 aus, die türkische Oppositionszeitung Cumhuriyet berichtet am Montag von 520'000 Geflüchteten, Erdogan sogar von einer Million. Das türkische Fernsehen zeigt seit Tagen lange Schlangen von Flüchtenden in vollgepackten Autos, Lastwagen und Minibussen.