Zehn Tote bei israelischem Angriff auf syrische Militärstellungen

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat Israel Stellungen des syrischen Militärs angegriffen. Nach Angaben der israelischen Armee waren die Luftangriffe am Sonntag im Südwesten von Damaskus die Antwort auf zwei Raketen, die am Vorabend aus Syrien in Richtung des Bergs Hermon im von Israel besetzten Teil der Golanhöhen abgefeuert worden seien. Menschenrechtsaktivisten berichteten von zehn Toten, darunter sieben ausländische Kämpfer.