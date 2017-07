Make Youngstown great again

Vom Dach der First National Bank lässt Guy Coviello (52) den Blick über die alte Industriestadt schweifen. Die Stahlwerke, die sich in der Ferne einst wie Perlen entlang des Mahoning River aufreihten, sind heute genauso Geschichte wie die Banker, die früher einmal den imposanten Wolkenkratzer an der Market Street bevölkerten.

Coviello spricht lieber über die Zukunft der Stadt, deren Niedergang Bruce Springsteen in seiner bitteren «Youngstown»-Ballade verewigt hat.

Der Vertreter der örtlichen Handelskammer zeigt zum Beispiel auf ein Röhrenwerk, in das der französische Konzern Vallourec Star 2012 eine Milliarde Dollar investiert hat. «Die suchen Arbeitskräfte», weiss Coviello, der eine Liste mit offenen Stellen in der Region führt. Die Fabrik produziert unter anderen Röhren für die Schiefergasfelder im nahen Marcellus Shale.

Zu den grossen Arbeitgebern gehört auch General Motors, der nördlich der Stadtgrenzen den kleinen Cruze baut. Wegen Absatzproblemen muss der Autobauer zwar die Produktion zurückfahren. Doch der Standort steht bisher nicht zur Disposi­tion.

9000 offene Jobs

Dagegen geht es für den Industrieausrüster CNC Machining weiter bergauf. «Die finden nicht genügend Facharbeiter», beschreibt der Handelskammervertreter ein drängendes Problem vieler Unternehmen in Youngstown.

Auf die Frage, wie das sein könne, in einer Region, deren Arbeitslosigkeit mit 7,7 Prozent deutlich über der nationalen Beschäftigungslosenquote von 4,3 Prozent liegt, gibt Coviello eine verblüffend einfache Antwort. «Die Leute haben nicht die richtigen Qualifikationen.»

Daran versuchen die Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem «Eastern Gateway Community College» etwas zu ändern. Das steht gleich gegenüber dem Wolkenkratzer, in dem heute die «Youngstown Warren Regional Chamber» ihren Sitz hat. Das regionale College bietet mehr als 60 Ausbildungsgänge in Wachstumsfeldern an. Viele davon kostenlos für die Studenten.

In ihrer Not kam die Handelskammer auf die Idee, mit dem ­Lokalsender WKBN die «JobsNow»-Serie zu starten. Darin werden im Fernsehen Berufe vorgestellt, die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region bieten. «Wir haben mehr als 9000 offene Jobs», beschreibt Coviello die Dimension des Problems.

Trauma «Schwarzer Montag»

Was nicht heisst, dass es in «Steeltown U. S. A.», wie Arbeitsforscher John Russo Youngstown in seinem Standwerk über die ­geschichtsträchtige Stadt einmal genannt hat, keine Probleme gibt. Bis heute wirkt das Trauma des «Schwarzen Montag» nach, an dem Republic Steel 7000 Stahlwerker auf die Strasse setzte. Ausländische Konkurrenz, hohe Produktionskosten und sinkende Nachfrage hatten das Aus gebracht.

In den fünf Folgejahren verlor die Region mehr als 50 000 Jobs. Fast jeder Vierte hatte plötzlich keine Arbeit mehr. Davon hat sich der Nordosten Ohios nie wieder erholt. Allan Banners (67) letzter Job für die Stahlbranche bestand 1983 darin, «denselben Ofen einzureissen, den ich 1968 für Youngstown Sheet and Tube gebaut hatte».

Für Banner ging damals mehr als eine Industrie verloren. Es war der Verlust einer Lebenswelt. «Sie konnten aus der Schule direkt in eine Fabrik gehen und gut bezahlte Arbeit finden», erinnert sich Banner, dessen Familie in der siebten Generation zwischen Youngstown und Warren siedelt.

Seine Vorfahren lieferten das Holz für die Kohlengruben. Sein Grossvater und sein Vater verdienten ihr Geld in der Stahlindustrie. Er selber arbeitete als Farmer, im Tagebau und dann im Baugewerbe.

Die Stars kamen regelmässig

«Arbeit gab es genug», beschreibt er die Tage, als der Stahl den nächtlichen Himmel feuerrot erleuchtete und so viele Menschen hierhin zogen, dass es nicht ge­nügend Wohnraum gab. Youngstown wuchs zu einer wohlhabenden Stadt mit 165 000 Einwohnern an.

Es gab vornehme Kaufhäuser, gute Schulen, einen Vergnügungspark und eine Strassenbahn. Frank Sinatra und Dean Martin gehörten zu den vielen Stars, die hier regelmässig Station machten. «Wir haben den amerikanischen Traum gelebt», schwärmt Banner.

Trump ist gefordert

Beschreibungen wie diese veranschaulichen für Arbeiterforscher Russo die Geschichte eines langsamen Niedergangs, der von Protest über Ohnmacht hin zu Ressentiments und schliesslich Trump führte. «In den drei Jahren nach der grossen Rezession 2008 verlor Youngstown 22 000 Jobs, mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt.»

Die Stadt schrumpfte auf 65 000 Menschen zusammen. Deindustrialisierung und Entvölkerung sind die Kehrseite derselben Medaille. Wie der amerikanische Traum mit der Industriekultur zum Leben kam, verschwindet er mit deren Weggang. An seine Stelle tritt Unsicherheit, die Donald Trump im Wahlkampf geschickt ausbeutete.

Der als «Mr. Ohio» bekannte Politologe John Green von der University of Akron attestiert Trump, diese Stimmung unter den weissen Arbeitern ohne College-Abschluss gespürt zu haben. «Es bestehen in diesem Wählersegment erhebliche Ressentiments.» Und eine Anspruchshaltung, die Trump nun bedienen muss. Von Detroit über Pittsburgh bis Youngstown stösst er dabei auf die gleichen strukturellen Arbeitsmarktprobleme, die schon seinen Vorgänger umtrieben.

Millionen von Obama

Barack Obama, der zweimal im Mahoning Valley siegte, pumpte mit seinem «America-Makes»- Programm viele Millionen in den Nordosten Ohios. Geld, das unter anderen half, ein topmodernes ­3-D-Druckzentrum anzusiedeln und in eine Qualifikationsoffen­sive zu investieren.

Handelskammersprecher Coviello zeigt vom Dach der First National Bank stolz auf den ­«3-D-Business-Inkubator», aus dem eine Reihe an Start-up-Unternehmen hervorgegangen sind. Nicht unbedingt typische Arbeitgeber für die Klientel, die Trump ins Weisse Haus verhalf. Coviello drückt sich diplomatisch aus.

«Die Zeiten, in denen Sie direkt von der Schule durch die Fabriktore ohne weitere Qualifikation in die Mittelklasse aufsteigen, werden nicht wieder zurück­kommen.» (Berner Zeitung)