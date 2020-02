Das Virus breitet sich aus

Mehr Todesfälle, mehr Infizierte: Das Coronavirus hat am Wochenende die Welt in Alarmbereitschaft versetzt. Rund 2000 Infektionen wurden bis am Sonntag in China nachgewiesen; alleine in der schwer betroffenen Metropole Wuhan standen am Sonntag aber in über 2000 Verdachtsfällen die Testergebnisse noch aus. Die Zahl der Toten stieg derweil auf 56.

Auch von ausserhalb Chinas wurden am Wochenende neue Fälle gemeldet. Bestätigt waren am Sonntagabend 38 Fälle. So weit bekannt ist, haben sich die Infizierten zuvor in China aufgehalten. Frankreich hatte am Freitagabend die ersten drei Fälle in Europa bestätigt. Die Betroffenen sind offenbar nicht schwer erkrankt. Ein Verdachtsfall in Berlin bestätigte sich am Sonntag nicht, in Wien sollen heute Testergebnisse zeigen, ob sich eine junge Frau infiziert hat.

WHO warnt alle Länder

In Frankreich lösten die drei bestätigten Fälle in den Apotheken einen Ansturm auf Atemschutzmasken aus. Die WHO lobte das Land aber, man habe gute Arbeit geleistet. «In einer Zeit der Unsicherheit über die Entstehung und das Verhalten eines Virus ist es umso entscheidender, dass Länder, Organisationen und die internationale Gemeinschaft als Einheit handeln», teilte das WHO-Büro Europa mit.

Dazu zähle, vorbereitet zu sein, um Kranke aufzuspüren. Die Funde seien eine Erinnerung daran, dass der globale Reiseverkehr kein Land von der Ausbreitung von Infektionskrankheiten ausschliesse. «Während wir das Verhalten des Virus nicht voraussagen können, können wir darüber entscheiden, wie gut wir sind, es zu stoppen», so die WHO.

«Sehr schwierige Phase»

Die chinesischen Behörden haben mittlerweile den Handel mit Wildtieren untersagt. Sie gelten als potenzielle Überträger des Virus. Chinas nationale Gesundheitskommission warnte vor einer steigenden Zahl von Krankheitsfällen und sprach von einer «sehr schwierigen Phase». Die Übertragungsfähigkeit des Virus nehme zu. Die Erkenntnisse seien noch begrenzt. Jeder Infizierte steckt Studien zufolge zwei bis drei Personen an. Bei der Behandlung von Patienten meldeten chinesische Ärzte erste Erfolge.

In Guangzhou und Nanjing verhängte die Regierung im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht. In Peking und anderen Städten bleiben Universitäten, Schulen und Kindergärten über das Ende der Neujahrsferien hinaus geschlossen. Die japanische Regierung wollte am Sonntag ihren Landsleuten bei der Ausreise aus Zentralchina helfen. Das US-Konsulat in Wuhan kündigte ebenfalls an, Bürger auszufliegen. (red/sda)