Oppositionskandidat gewinnt Neuwahl – so reagiert Erdogan

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwies sich in einer ersten Stellungnahme als fairer Verlierer. «Der Wille des Volkes hat sich heute erneut gezeigt», schrieb Erdogan am Sonntagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Ich gratuliere Ekrem Imamoglu, der laut den inoffiziellen Ergebnissen die Wahl gewonnen hat.»

Oppositionskandidat Imamoglu bezeichnete seinen Sieg als «neuen Beginn» für die Türkei. «Nicht eine einzelne Partei, sondern ganz Istanbul und die Türkei haben diese Wahl gewonnen», sagte der CHP-Politiker. Die Wahl sei ein «Beitrag zum demokratischen Prozess in der Türkei» gewesen. Er erklärte seine Bereitschaft, mit Präsident Erdogan «harmonisch zusammenzuarbeiten», um «Istanbuls dringendsten Probleme zu lösen».

Vorsprung um über 700'000 Stimmen erhöht

Imamoglu war bei der ersten Wahl am 31. März knapp vorn gelandet, doch hatte die AKP «massive Unregelmässigkeiten» geltend gemacht. Unter dem Druck der AKP annullierte die Wahlkommission Anfang Mai schliesslich die Wahl und ordnete eine Wiederholung an. Die umstrittene Entscheidung warf Fragen auf, ob unter Erdogan noch ein demokratischer Machtwechsel möglich sei. Die Wahl am Sonntag galt daher als Test für die Demokratie in der Türkei.

Imamoglu konnte nun seinen Vorsprung deutlich ausbauen. Hatte er die erste Wahl in der 16-Millionen-Metropole mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 28.000 Stimmen gewonnen, siegte er nun einem Abstand von gut 777.000 Stimmen, wie Anadolu meldete.

Nach Auszählung von 99,4 Prozent der Stimmen erreichte er demnach 54,03 Prozent, während Yildirim auf 45,09 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 84,4 Prozent. Der Politikwissenschaftler Berk Esen von der Bilkent Universität in Ankara nannte den Sieg Imamoglus eine «kolossale Niederlage für Yildirim, aber auch für Erdogan». «Er hat sich verspekuliert. Der Abstand zwischen den beiden Kandidaten war so hoch, dass es keinen Sinn machte, weiter zu beharren», sagte Esen. Er erwarte, dass die AKP-Führung nun versuchen werde, die Bedeutung der Wahl herunterzuspielen.

«Wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei»

In Hochburgen der Opposition wie Sisli wurde der Sieg Imamoglus mit Jubel und Gehupe begrüsst. Die AKP-Anhänger, die sich vor dem Hauptquartier der Partei versammelten, reagierten dagegen wütend und traurig. «Dies ist eine Lehre für uns», sagte der AKP-Anhänger Ali Kasapoglu unter Tränen. «Ich bin mir aber sicher, dass Imamoglus Wähler es am Ende bereuen werden, für ihn gestimmt zu haben. Er ist eine lahme Ente, er kann nichts tun in Istanbul.»