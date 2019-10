«Robocop» gewinnt Wahl in Tunesien

Am Sonntag jedoch wurde Kaïs Saïed zum Präsidenten der Republik Tunesien gewählt. Das offizielle Wahlergebnis wird noch ein wenig auf sich warten lassen, doch Umfragen und Hochrechnungen deuten auf einen Erdrutschsieg hin: Je nach Institut hat Saïed zwischen 72 und 77 Prozent der Stimmen in der Stichwahl errungen, jeden einzelnen Wahlkreis im Land gewonnen, 90 Prozent der Wähler unter 25 auf seine Seite gezogen, bei einer gegenüber den letzten Wahlen gestiegenen Beteiligung. Damit ist der 61-Jährige der schillernde Gewinner einer Wahl, die alles andere als gewöhnlich war.

96 Kandidaten hatten sich darum beworben, das Geburtsland des sogenannten Arabischen Frühlings als erst zweites freigewähltes Staatsoberhaupt zu führen. 26 von ihnen wurden zur Wahl zugelassen, unter ihnen stramme Sozialisten, ein singender Imam und eine Vertreterin des alten Regimes, die am liebsten die nach 2011 erfolgte Demokratisierung zurückdrehen wollte. Als die Ergebnisse der ersten Abstimmungsrunde am 15. September vorlagen, staunten die Tunesier, was für ein Ergebnis sie da zusammengewählt hatten.

Das gesamte Feld der etablierten Politiker war geschlagen, selbst der Premier- und der Verteidigungsminister mit peinlichen Ergebnissen ausgeschieden. In der Stichwahl stand Kaïs Saïed, Professor für Verfassungsrecht, der sich als ein gegen die Versuchungen der Korruption immuner Anti-Politiker mit extrem konservativen Ansichten inszeniert: Saïed ist gegen die Legalisierung von Homosexualität, gegen eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel, für die Todesstrafe sowie für ein korankonformes Erbrecht.

Das Land steht vor einer komplizierten Regierungsbildung

Der andere Kandidat für die Stichwahl war nicht weniger aussergewöhnlich – schon weil er zu diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft sass. Nabil Karoui ist ein Medienunternehmer, der gerne Essenspakete und Medikamente in Armenvierteln verteilte, wenn die Kameras seines Senders NessmaTV angeschaltet waren. Ende August wurde er jedoch wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Steuerbetrug in Untersuchungshaft genommen, die Wahlbehörde mochte ihn vor einer rechtsgültigen Verurteilung aber nicht ausschliessen. Karoui inszenierte sich fortan als politischer Gefangener, den das Establishment kaltstellen wolle. Erst am 9. Oktober wurde seiner Haftbeschwerde stattgegeben.

Am Sonntagabend beendeten dann die Wähler seinen Traum von Immunität durch ein politisches Amt: «So sind Wahlen und so sind die Regeln des Spiels», sagte Karoui vor den aufgebauten Mikrofonen auf dem Dach seiner Parteizentrale. Wieder und wieder wiederholte er, dass ihm durch seine lange Untersuchungshaft keine Kampagne möglich war – doch gegen die Gültigkeit der Wahl klagen, das will der 56-Jährige entgegen früheren Ankündigungen doch nicht. Er akzeptierte seine Niederlage wohl auch wegen ihrer Deutlichkeit.