Trump selbst etwa stellt Sondlands Aussagen in seinen Twitter-Verlautbarungen als Entlastung erster Güte hin. Die «Hexenjagd» gegen ihn sei damit vorbei. Die US-Demokratin und Bewerberin auf die Präsidentschaftskandidatur Kamala Harris sieht das ganz anders: «Trumps handverlesener Botschafter hat gerade der Welt das gesagt, von dem wir wissen, dass es wahr ist: Dieser Präsident hat eine ausländische Regierung wegen seiner eigenen politischen Interessen erpresst. Impeachment ist die einzige Option», schreibt sie, ebenfalls auf Twitter.

Nun ist Twitter dafür bekannt, dass es jenen, die Fans einfacher Wahrheiten – zumal der eigenen Wahrheit – sind, perfekt dazu dient, sich ihrer selbst zu vergewissern und ihre Anhänger mit ihren Ansichten zu versorgen. Und das gerne getarnt als angebliche Fakten. Hilft also ein Blick in die Presse, um die Frage zu beantworten, ob Trump denn nun aber wirklich in der Klemme sitzt oder doch wieder mit allem davonkommt? Kommt darauf an, welche Quelle man nutzt.

Wenig überraschend teilt sich die US-Presse – so wie das ganze Land – in Trump-Befürworter und -Kritiker beziehungsweise -Gegner. Und während viele kritische Medien Sondlands Aussagen daraufhin abprüfen, inwiefern sie für ein Impeachment Trumps relevant sein könnten, ziehen andere Medien sogar in Zweifel, dass das Verhalten des Präsidenten in der Ukraine-Affäre generell moralisch fragwürdig sei.

«Desaströser Tag für Trump»

Journalistin Michelle Goldberg schreibt in einem Kommentar für die «New York Times», Sondland habe mit seinen Aussagen den Kern der Argumentation der Demokraten für ein Impeachment bestätigt. Auch die «Washington Post» hält Sondlands Einlassungen für einen Paukenschlag in den Bemühungen der Demokraten, Trump des Amtes entheben zu lassen. Sondlands Zeugenaussage habe «wie eine Bombe» eingeschlagen, die seine Unterstützer bei den Republikanern ins Chaos stürze.

Beide Zeitungen gelten als kritisch gegenüber Trump und sehen sich regelmässig heftigster Angriffe von ihm ausgesetzt. Aber wie soll man auch nicht kritisch gegenüber einem Präsidenten sein, der, wie die Zeitungen regelmässig nachweisen, notorisch lügt? Die «New York Times» etwa betreibt umfangreiches Fact-Checking auch und vor allem zu Trump, die Redaktorin Linda Qiu ist allein dafür abgestellt.