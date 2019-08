Zehntausende demonstrieren für faire Wahlen in Moskau

Vier Wochen vor der anstehenden Kommunalwahl versammelten sich die Kundgebungsteilnehmer auf der Andreja-Sacharowa-Strasse im Zentrum von Moskau. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie «Gebt uns das Recht zu wählen!» und «Ihr habt uns genug belogen!» Der bekannte Rapper Oxxxymiron nahm an der Demonstration teil und trug ein T-Shirt mit einem Foto des inhaftierten Studenten Jegor Schukow. Der Rapper Face sagte, er trete bei der Veranstaltung auf, damit «meine Leute Freiheit und das Recht zum Wählen haben».

«Ich bin ausser mir über diese Ungerechtigkeit an allen Ecken», schimpfte die 60-jährige Ingenieurin Irina Dargolz. «Sie lassen Kandidaten nicht zur Wahl zu, die die erforderlichen Unterschriften gesammelt haben, sie nehmen Menschen fest, die friedlich protestieren.» Zahlreiche Oppositionskandidaten waren wegen angeblicher formaler Mängel von der Kommunalwahl in Moskau ausgeschlossen worden. Es fühle sich für ihn so an, als sei «das Land ein Gefangener» und seine Bürger «Geiseln», sagte der Aktivist Dmitri Chobbotowski.

Nawalnys Aufruf

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny liess über soziale Medien einen Aufruf an die Demonstranten verbreiten, sie sollten nach der Kundgebung zu «Spaziergängen» in Moskau aufbrechen. Die Polizei warnte vor derartigen Protestformen und drohte an, Teilnehmer von illegalen Aktionen festzunehmen.

Die USA und die EU hatten Russland für das brutale Vorgehen gegen Aktivisten bei den jüngsten Protesten kritisiert. Polizeikräfte waren mit Schlagstöcken auf die Aktivisten losgegangen. Nawalny war Ende Juli wegen des Aufrufs zu nicht genehmigten Demonstrationen festgenommen und zu 30 Tagen Haft verurteilt worden.

«Sie brauchen Blut», schrieb die Kreml-treue «Komsomolskaja Prawda» mit Blick auf die Kundgebung am Samstag. Die Tageszeitung «Wedomosti» hingegen räumte ein, dass sich ein «Grossteil der Gesellschaft» durch das Regierungssystem unter Präsident Wladimir Putin «nicht repräsentiert» sehe. Daher werde «Repression» die Unzufriedenheit allenfalls «dämpfen» können, aber nicht «das Problem an der Wurzel fassen».