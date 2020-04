Bibliothek Sigriswil – Ausleihservice und Probe-Abos Auch die Bibliothek Sigriswil bietet einen Bestell- und Abholservice während der Corona-Krise an.

Zugang zu Büchern auch in Corona-Zeiten? In einigen Bibliotheken ist das möglich. Foto: LMS

Auch wenn die Bibliotheken im Land wegen der Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geschlossen sind, gibt es für einige Nutzer trotzdem die Möglichkeit, sich mit Büchern zu versorgen. So wie beispielsweise die Bibliotheken in Wimmis, Frutigen, Uetendorf, Hilterfingen oder Unterseen bietet auch jene in Sigriswil für ihre Abonnenten einen Bestell- und Abholservice an.

Und so gehts: Die Nutzer können im Onlinekatalog unter www.beobiblio.ch/sigriswil stöbern und anschliessend ihre Bestellung telefonisch unter 033 251 12 89 (jeweils dienstags von 10 bis 11 Uhr) oder per Mail (biblio.sigriswil@bluewin.ch) aufgeben.

Upgrade für digitale Angebote

Wer noch nicht Mitglied der Bibliothek Sigriswil ist, kann ein Gratis-Probe-Abo für drei Monate abschliessen. Für bestehende Abos gibt es die Möglichkeit eines BiblioPass-Upgrades. Damit erhalten Sie Zugang zur digitalen Bibliothek Bern (www.dibibe.ch) sowie zur Film-Streaming-Plattform filmfriend (www.filmfriend.ch).

( jez )