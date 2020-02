Nach Frontalkollision – Auto in Hauswand geprallt Am Mittwochnachmittag ist in Stettlen ein Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert und danach in eine Hauswand geprallt. Eine Frau und zwei Kinder wurden verletzt.

Kurz vor 15 Uhr war ein Auto auf der Bernstrasse von Stettlen herkommend in Richtung Boll unterwegs. Auf Höhe der Verzweigung Ferenbergstrasse geriet das Auto aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto und prallte in der Folge in eine Hausmauer. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Mittwochabend.

Beim Unfall wurden die Lenkerin des aus Stettlen kommenden Autos sowie zwei mitfahrende Kinder leicht verletzt. Sie werden sich gemäss Polizeiangaben selbständig zur Kontrolle ins Spital begeben. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf der Bernstrasse während rund 30 Minuten wechselseitig geführt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

