Spagat zwischen sportlich und sparsam

Der Lenker kann mit dem ­serienmässig im Lenkrad integrierten Modus-Schalter zwischen sechs verschiedenen Antriebs­modi auswählen, zwei davon sind besonders erwähnenswert: Neigt sich der Ladestand der auch an einer Steckdose aufladbaren ­Lithium-Ionen-Batterie dem Ende zu oder will man das emissionsfreie Stromern für die Fahrt in der Innenstadt aufsparen, wird der Modus Hybrid Auto aktiviert. Dieser ermöglicht laut Porsche den effizientesten Betrieb und wechselt automatisch zwischen den Antriebsquellen oder kombiniert diese miteinander.

Im Gegensatz dazu geht es im Sport-Modus regelrecht brachial zu und her. Hier liefert der bullige V8-Motor von Anfang an Vortrieb satt. Der Clou des Systems: Der E-Motor liefert mit seiner Boost-Funktion quasi einen Zusatz-Turboeffekt. Am eindrücklichsten spürbar wird das beim Drücken des speziellen Boost-Knopfes. Dann nämlich steht das volle Drehmoment des E-Motors für 20 Sekunden ohne Verzögerung bereit und versetzt selbst bei bereits höheren Tempi noch mehr Schub.

Unter den Schlechtesten

Aber ist der Cayenne wirklich ein Öko-SUV und unter dem Strich umweltverträglicher? Jein, lautet die ehrliche Antwort. Positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass am Auspuff im Normzyklus tatsächlich deutlich weniger CO 2 gemessen wird als bei vergleichbar grossen SUV. In Deutschland erhalten die Cayenne-E-Hybride dafür die beste ­Energieetikette A+.

In der Schweiz sieht die Beurteilung dagegen kritischer aus: Hier figurieren die Werte trotz des tiefen CO 2 -Ausstosses in den drei schlechtesten Energieeffizienz-Kategorien E bis G. Kein Wunder, denn bei unseren kurzen Testfahrten lag der tatsächliche Verbrauch deutlich über den prophezeiten Normwerten.

Grosse Einbussen

So oder so: Für Porsche ­können die beiden Hybride nicht früh genug – ab Oktober ist es so weit – kommen, denn die Sportwagenmarke musste in der Schweiz im laufenden Jahr ordentlich Einbussen hinnehmen.

Bis Ende Juli sind lediglich 1549 Fahrzeuge neu immatri­kuliert worden. Das entspricht in einem stabilen Markt einem Minus von 30,1 Prozent. ­Schlechtere Werte weisen in der Schweiz im aktuellen Jahr nur SsangYong (–37,3 Prozent) und Maserati (–39,6 ­Prozent) aus.

Thomas Borowski fuhr den ­Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé im Juli auf Einladung von Porsche Schweiz in Belgien.