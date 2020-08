Verfolgungsjagd in Rubigen – Autofahrer entzieht sich Kontrolle – Polizist verletzt Nachdem sich ein 19-jähriger Autolenker in der Nacht auf Montag einer Kontrolle entziehen wollte, lieferte er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.



Als eine Polizeipatrouille in der Nacht auf Montag in Rubigen ein Auto kontrollieren wollte, bremste der Lenker sein Fahrzeug vorerst zwar ab. «Als er sich auf Höhe des Polizisten befand, beschleunigte er unvermittelt», steht in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und der regionalen Staatsanwaltschaft. Dabei wurde ein Polizist am Bein verletzt.

Danach folgte eine regelrechte Verfolgungsjagd: Der Autolenker flüchtete «mit massiv überhöhter Geschwindigkeit» vom Kreisel Belpstrasse/Alte Bernstrasse via Thunstrasse in Richtung Münsingen. Die Einsatzkräfte nahmen umgehend die Verfolgung auf. Beim Ortseingang Münsingen überholten sie das Fluchtfahrzeug und versperrten ihm den Weg.

Doch der Lenker gab sich nicht geschlagen: Er wendete sein Fahrzeug und fuhr zurück in Richtung Rubigen. Bei der Eisenbahnunterführung kollidierte das Auto mehrfach seitlich mit einer Stützmauer, bevor die Einsatzkräfte es schliesslich anhalten und die Insassen – den Lenker und seine Mitfahrerin – abführen konnten.

Abklärungen ergaben, dass der 19-Jährige Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerausweises ist. Er wird sich unter anderem wegen diverser Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz vor der Justiz verantworten müssen.

pd