Umbau Poststellennetz – Beim Burgernziel entsteht eine neue Poststelle In der Nähe des Burgernziel-Kreisels baut die Post eine neue Filiale. Derweil stehen drei Filialen in diesem Stadtteil vor dem Aus. Stefan Schnyder

Die Post will im Gebäude an der Muristrasse 60 im linken Teil des Erdgeschosses eine Poststelle einrichten. Foto: Nicole Philipp

In den vergangenen Jahren hat die Post vor allem mit Schliessungen von Postfilialen oder deren Umwandlung in Postagenturen für Schlagzeilen gesorgt. In der Stadt Bern steht nun ein Projekt an, das beinahe schon Seltenheitswert hat: Die Post plant, in der Nähe des Burgernziel-Kreisels eine neue Filiale einzurichten, wie aus einem Baugesuch hervorgeht. Die Post hatte bereits Ende Januar über ihre Pläne in diesem Quartier informiert.