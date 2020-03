Märit-Verbot sorgt für Verärgerung – Berner Marktleute schreiben dem Bundesrat Seit Dienstag gilt im ganzen Land ein Verbot für Wochenmärkte. Die Stadtberner Marktfahrer fordern in einem offenen Brief an den Bundesrat dessen Aufhebung Edith Krähenbühl

Am vergangenen Samstag herrschte auf dem Markt auf dem Bundesplatz reger Betrieb. Foto: Enrique Muñoz García

Der Bummel über den Markt und das samstägliche Märitkafi – seit Dienstag gehören solche Aktivitäten der Vergangenheit an. In seiner Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Bundesrat auch Wochen- und Gemüsemärkte bis am 19. April verboten. Dies trifft die Bauern und Marktfahrer hart. «Es ist nicht vertretbar, dass wir in einer Situation, in der Importe aus dem Ausland schwierig werden könnten, regionale Lebensmittel wegwerfen müssen», sagt Walter Stettler, Präsident des Vereins Berner Markt. In einem offenen Brief an Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP), der dieser Zeitung vorliegt, fordert Stettler den Bundesrat auf, die Verordnung zu ändern. «Die Grossverteiler dürfen weiterhin ihre Ware uneingeschränkt verkaufen, während die regionalen Produzenten massiv eingeschränkt werden. Viele kleinere Betriebe leben vorwiegend von der Direktvermarktung und geraten ohne den Markt rasch in existenzielle Probleme», heisst es im Brief.

Verkauf mit Handschuhen

Um die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten, möchten die Marktfahrer weniger Marktstände und diese weiter voneinander entfernt aufstellen. Weiter schlägt Stettler Kundenzonen vor: «Wir können den Besucherfluss limitieren, wenn uns die Gewerbepolizei unterstützt.» Das Einzige, was auf dem Markt nicht vermieden werden könne, sei der Kontakt mit Bargeld. Man würde aber die Verkaufenden mit Plastikhandschuhen und Desinfektionsmitteln ausrüsten und Gelegenheiten zum Händewaschen bereitstellen. Stettler weist darauf hin, dass es auch den Grossverteilern nicht möglich sei, mögliche Übertragungswege über das Berühren von Einkaufswagen oder Kartengeräten zu vermeiden.