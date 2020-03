Corona-Krise spitzt sich zu – Inselspital meldet ersten Corona-Patienten Zwei weitere Personen im Kanton Bern sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Spitalmitarbeiter in Biel befinden sich in Quarantäne. Quentin Schlapbach

Der Kanton Bern sucht zusätzliches medizinisches Personal, um die Krise zu bewältigen. Foto: Keystone

Das Coronavirus hat die Stadt Bern erreicht. Das Inselspital meldet seinen ersten bestätigten Verdachtsfall. «Wir warten noch auf die Referenztestwerte aus Genf», sagt Mediensprecher Adrian Grob. Die Zahl der Abklärungen habe in den vergangenen Tagen zugenommen. Am Wochenende waren es noch 60 bis 70 Abklärungen. Montag und Dienstag stieg diese Zahl auf 90. Die Kapazität liege bei 120 Test pro Tag. «Wir haben noch genügend Testmaterial», so Grob.