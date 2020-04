Verlängerung des Ausnahmezustands – Berset stimmt auf harte Zeiten ein Die Verbote würden wohl bestehen bleiben, kündigt der Gesundheitsminister an. Doch bei Bürgerlichen und Verbänden wächst der Widerstand. Fabian Renz

Es sei « illusorisch, dass wir auf den 20. April hin viel ändern können » , so Gesundheitsminister Alain Berset. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der 19. April: An dieses Datum klammern sich viele, die auf ein schnelles Ende des Ausnahmezustands hoffen. Bis 19. April gelten die rigiden Massnahmen, mit denen der Bundesrat die Corona-Epidemie eindämmen will. Ob danach die Geschäfte und Schulen wieder öffnen und sich die Menschen wieder treffen dürfen, muss der Bundesrat an einer seiner nächsten Sitzungen entscheiden.

Gesundheitsminister Alain Berset indes scheint gewillt, die Schweiz schon jetzt auf das mutmassliche Ergebnis dieses Entscheids einzustimmen. Eine Rückkehr zur Normalität dürfe man in nächster Zeit nicht erwarten, stellt der Sozialdemokrat im Interview mit der «SonntagsZeitung» klar. Es sei «illusorisch, dass wir auf den 20. April hin viel ändern können», so Berset wörtlich. Ohnehin werde es keinen schnellen Exit geben, sondern eine Übergangsphase mit partiellen Lockerungen. An solche sei aber erst zu denken, wenn markant weniger Covid-Erkrankte in Spitäler und insbesondere Intensivstationen einträten. Wann dieser Zeitpunkt kommen wird, ist laut Berset nicht vorherzusehen.

Gössi will ein Zeichen

Auf bürgerlicher Seite steigt indes der Druck, die Regeln zu lockern. Am weitesten vor wagte sich FDP-Präsidentin Petra Gössi in der «NZZ am Sonntag». «Ich fordere, dass die Volksschulen insbesondere auf der Unter- und Mittelstufe nach den Frühlingsferien ihren Betrieb wieder aufnehmen», dekretierte die Schwyzer Nationalrätin. Es brauche eine «Perspektive» seitens der Politik. Gössi möchte darum auch, dass alle Geschäfte, welche die Hygienevorschriften des Bundes einhielten, wieder öffnen könnten.

Die FDP nähert sich damit der SVP an, die schon länger ein Ende des Lockdown fordert. Ein «positives Zeichen» verlangen angesichts des wirtschaftlichen Milliardenschadens auch der Arbeitgeberverband und der Industrieverband Swissmem, wie deren Präsidenten in der «SonntagsZeitung» erklärten.

Vorsichtiger äussert sich der Gewerkschaftsbund, der die Gesundheit der Angestellten nicht riskiert sehen will. Auch die SP lehnt es ab, dem Bundesrat den Kurs zu diktieren, wie Parteichef Christian Levrat auf Anfrage sagt: «Gesundheitspolizeiliche Massnahmen sollten nicht durch Parteien und Verbände erlassen werden.» Gössis Forderung nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs kommentiert Levrat lapidar: «Politikerinnen sollten nicht Hobby-Epidemiologen zu spielen beginnen – schon gar nicht, wenn es um den Schutz unserer Kinder geht.»

Dennoch ist fraglich, ob der Bundesrat das jetzige Regime einfach nicht flankiert in die Verlängerung führen kann. Plausibler scheint, dass er zwar die Massnahmen über den 19. April hinaus erstrecken wird – dass er zugleich aber erste Konturen eines Ausstiegsplans aufzeichnet.