Ball liegt nun beim Kanton – Beschwerde gegen Hoffmatte-Abstimmung Gegen die Thuner Volksabstimmung zur Zone mit Planungspflicht wurde beim zuständigen kantonalen Amt Beschwerde eingereicht. pd/sgg

So sollte die Überbauung Hoffmatte im Gwatt dereinst aussehen. Allerdings wurde gegen die entsprechende Volksabstimmung Beschwerde erhoben. Visualisierung: PD

Gegen die Thuner Volksabstimmung zur neuen Zone mit Planungspflicht (ZPP) Hoffmatte ging eine Beschwerde beim Kanton ein, dies geht aus einer Mitteilung der Stadt Thun hervor. Am 9. Februar stimmte die Stimmbevölkerung der Vorlage mit 62,1 Prozent Ja-Anteil zu. In einem nächsten Schritt soll nun beim Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) des Kantons Bern das Genehmigungsverfahren eingeleitet werden. Parallel dazu reiche die Stadt Thun beim AGR die Überbauungsordnung Hoffmatte zur Genehmigung ein. «Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens behandelt der Kanton sowohl die noch hängigen Einsprachen wie auch die eingereichte Abstimmungsbeschwerde», wie die Stadt in ihrer Mitteilung schreibt.