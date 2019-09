Nach Doha soll alles besser werden

Der frisch Gekürte erhob sich, neigte den Kopf gerührt zur Seite, sprachlos. Dann teilte er mit, «sehr, sehr, sehr geehrt» zu sein. So beschwingt wirkte der 62-Jährige am ersten Kongresstag der IAAF in Doha, dass es nicht verwundert hätte, hätte er sich noch ans Klavier gesetzt und die Jazzmusik intoniert, die sie während der Kaffeepausen im Tagungssaal einspielten.

Da kann die Leichtathletik ihre WM nach Katar vergeben und kübelweise Kritik auf sich ziehen – Coe moderiert das in diesen Tagen so elegant weg, als hätte dem Sport kein besserer Ausrichter passieren können. Die umstrittene Menschenrechtslage im Emirat? Da könne der Sport doch Veränderungen anstossen. 40 Grad ausserhalb des klimatisierten Stadions, Marathon um Mitternacht? Man werde schon aufpassen, mehr Wasser ausschenken. Ausserdem werde man so der Nachtlaufbewegung gerecht.

Coe würde wohl auch einen Marathon durch die Wüste anpreisen, vielleicht als Hommage an die Beduinen. Man spürt, dass er im echten Leben eine PR-Firma führt, dass er Dinge oft ein wenig schöner macht, als sie sind. Eine Fertigkeit, die ihm in den ersten vier Jahren seiner Präsidentschaft nicht ungelegen kam.

Es stimmt schon: Es hat sich einiges zum Besseren gewandelt, seitdem der Lord den schwer unter Korruptionsverdacht geratenen Lamine Diack abgelöst hat. Ein IAAF-Präsident darf mittlerweile nur noch für zwölf Jahre wirken. Mindestens einer der vier Vizepräsidenten muss eine Frau sein, so will es die neue, von Coe angeschobene Verfassung.

In Doha fiel diese Rolle erstmals Ximena Restrepo zu, einer ehemaligen Hürdensprinterin aus Kolumbien. Die IAAF hat ihre Integritätseinheit (AIU) vom Verband abgekoppelt, die Doping- und Ethikverstösse separat ahnden soll. Zu Wochenbeginn suspendierte sie wieder diverse Athleten, darunter Dilschod Nasarow, den Hammerwurf-Olympiasieger von 2016 aus Tadschikistan, der bei Nachtests der WM 2011 mit Turinabol aufgeflogen war. Ahmed al-Kamali aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, ein Bewerber für den IAAF-Rat, bestand zudem den – mittlerweile obligatorischen – Integritätscheck nicht.