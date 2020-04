Forellensee Zweisimmen – Betreiber hoffen auf eine baldige Lockerung Die Fische im Forellensee Zweisimmen sind gesund und munter. Sorgenfalten sind angesichts der Corona-Krise bei den Verantwortlichen auszumachen. Lotte Brenner

Inhaber Daniel Müller (links) und sein Geschäftsführer Christoph Schmidt, am Eingang des Forellensee-Areals, im Hintergrund die drei Iglus. Der Steg führt zu einer Mini-Villa, die ebenfalls zu einem romantischen Aufenthalt einlädt und bereitsteht, sobald die Corona-Auflagen gelockert werden. Foto: Lotte Brenner

Daniel Müller, der für die Produkt- und Arealentwicklung beim Forellensee Zweisimmen verantwortlich ist, baut auf seine gute Stammkundschaft und nicht zuletzt auf die Natur, mit welcher er seinen Betrieb im Einklang führt: «Ich will keine Konkurrenz zur Natur aufbauen, sondern mich an der Natur orientieren.» Bei jedem Projekt, das er in Angriff nimmt, stellt Müller sich die Frage: «Was würde der See dazu sagen, wenn er reden könnte?»