US-Präsidentschaftswahl – Biden zieht mit Kamala Harris als Vize-Kandidatin in Wahl Der demokratische Herausforderer Donald Trumps hat laut US-Medien seinen Kandidaten oder seine Kandidatin für die Vize-Präsidentschaft ausgewählt. UPDATE FOLGT

CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, zieht mit der kalifornischen Senatorin Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin in die Wahl gegen Amtsinhaber Donald Trump. Das teilte Biden am Dienstag auf Twitter mit.

Biden selbst hatte acht Jahre lang als Vize-Präsident unter Barack Obama gedient. Er hat angekündigt, mit einer Frau als «running mate» bei der Präsidentenwahl am 3. November antreten zu wollen. Teile seiner Partei haben den Demokraten zudem aufgefordert, eine nicht-weisse Kandidatin auszuwählen. Die Entscheidung ist in diesem Jahr wegen Bidens vergleichbar hohen Alters von 77 Jahren von grösserer Bedeutung als bei früheren Präsidentenwahlen: Es wird spekuliert, dass er im Fall eines Siegs im November in vier Jahren dann nicht mehr für eine zweite Amtszeit antreten könnte.

Wer ist sein «running mate»? Joe Biden soll sich den Kandidaten oder die Kandidatin ausgesucht haben, der oder die ihm im Fall seiner Wahl als Vize zur Seite stehen würde. Foto: Mark Makela (Getty Images)

Über die Personalie des «Veep» wird seit Monaten spekuliert. Insider berichteten zuletzt von einem noch recht grossen Kandidatinnenfeld. Ganz vorne dürfte demnach die Senatorin Kamala Harris stehen, selbst eine ehemalige Präsidentschaftsbewerberin und Ex-Staatsanwältin. Die Tochter von Eltern aus Jamaika und Indien gilt als angriffslustig, was im Wahlkampf bei Vize-Kandidaten gerne gesehen wird. Weiter werden etwa die ehemalige nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice, die kriegsversehrte Senatorin Tammy Duckworth und ihre zum linken Flügel gerechnete Kollegin Elizabeth Warren genannt.

red/sda/reuters