Zu Linköping – Bischofberger wechselt nach Schweden Wiler-Ersigen verliert einen prominenten Spieler. Nationalverteidiger Nicola Bischofberger wechselt in den hohen Norden. Stephan Dietrich

Nicola Bischofberger (rechts) spielt nächste Saison in Schweden. Marcel Bieri

Nicola Bischofberger will es nochmals wissen. Der 26-Jährige spielte bereits in der Saison 2016/17 in Schweden und wurde damals mit Falun Meister. Nun kehrt der Verteidiger Wiler-Ersigens zurück in den hohen Norden zu Linköping. Für Bischofberger passt der Zeitpunkt des zweiten Abstechers nach Skandinavien perfekt mit dem Weiterführen des Studiums zusammen: «Ich habe die Möglichkeit, am Erasmus-Studienprogramm teilzunehmen, und erhalte gar ein Stipendium.» Der gelernte Schreiner macht gerade die Umschulung zum Primarlehrer. Linköping, rund 2,5 Autofahrstunden von Stockholm entfernt, liegt aktuell auf dem sechsten Rang der schwedischen Meisterschaft. «Der Verein hat sich seit mehreren Jahren immer intensiv um mich bemüht und gehört hinter den Top 2 Falun und Storvreta zu den besten Teams in Schweden.» Bischofberger hat einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.