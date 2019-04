Tränen, Karawanen und eine mutige Kämpferin

Von Laura Kaufmann (publiziert am Thu, 11 Apr 2019 20:30:02 +0000)

Bereits zum 62.Mal verleih die World Press Photo Foundation den Preis für das beste Pressebild des Jahres. Die Jury der diesjährigen Ausgabe nominierte aus Bewerbungen von 4738 FotografInnen deren 43, welche aus 25 verschiedenen Ländern stammen. Die Stiftung betont, dass die Jury sich dieses Jahr aus gleich vielen Männern und Frauen zusammensetzte und unter den GewinnerInnen in den verschiedenen Unterkategorien ein Drittel weiblich ist. Das diesjährige Gewinnerbild stammt vom Amerikaner John Moore. Der Fotograf gewinnt mit seinem Bild eines weinenden Mädchens an der U.S. Grenze den begehrten Preis. Auch wenn die abgebildete Mutter und Tochter nicht getrennt wurden, sorgte das Bild für Aufsehen und Kritik an Donald Trumps Vorgehen an der Grenze.