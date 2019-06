Achterbahn und Coca-Cola

Arkaden, Bäder, Fish and Chips: alles, was Familien am Sonntagsausflug oder für Ferien anziehen kann. In Blackpool (Norden) oder in Broadstairs (Süden) ist die Atmosphäre seltsam beruhigend. Durch Detailfotos von Rob Ball wie die Coca-Cola Becher durch das Fenster eines Café oder ein alter Herr im Elektromobil überdauert das Retro-Style diesen Orten. Pastel-Farben, blinkende Lichter und Musik kontrastieren mit der Ruhe der See und dem Ruf der Möwen. Eine einzigartige Stimmung, wie bei keinem anderen Vergnügungspark.

