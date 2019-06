Ein freier Blick auf Litauen

Von kelly (publiziert am Fri, 28 Jun 2019 14:00:14 +0000)

Vor 80 Jahren ist Antanas Sutkus, der bedeutendste Fotograf Litauens, geboren. Nicht nur für die Aufnahmen von Jean-Paul Sartre (1965) oder von einem blinden Kind (1962) wurde er weltweit bekannt. Er hat das Alltag Litauers in der Zeit des Kommunismus fotografiert. Als Mitbegründer des ersten Fotovereins in Litauen hat Sutkus damit geholfen, die Fotografie als Kunst in seiner Heimat einzusetzen. Zum einen von Romantik, zum anderen von Traurigkeit geprägt. Seine fotografische Arbeit gilt als Beweis einer Gesellschaft der Sowjetunion und wird oft als humanistische Fotografie bezeichnet.