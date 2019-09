Ferien auf der Hopfenplantage

Da die Hopfenpflanze auf grossen Plantagen an langen Stangen hoch wächst, sodass sie von den Arbeitern auf riesigen Stelzen gepflegt und geerntet werden musste. Die Ernte von Hopfen war sehr arbeitsintensiv und erforderte mehr Arbeitskräfte, als die örtliche Bevölkerung liefern konnte. Dies führte dazu, dass ganze Familien aus den ärmeren Gegenden Londons zur Erntezeit nach Kent zogen, um bei der Lese zu helfen.

Für die meisten war es eine willkommene Abwechslung mal von der stickigen Stadtluft und den dreckigen Strassen wegzukommen. Sie konnten es sich nicht leisten, sonst mal aufs Land zu ziehen, und so sahen sie die Erntezeit in der Regel als eine Art Urlaub an. Anfangs waren die Bedingungen sehr schlecht, die Menschen schliefen in schäbigen Holzbaracken oder in Zelten, die Hygiene war mangelhaft und Krankheiten konnten sich schnell ausbreiten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen zwei Priester die Hopfenfelder zu besuchen. Sie setzten sich für bessere Bedingungen ein und gründeten schliesslich die «Society for Employment and Improbed Lodgings für Hopfenpflücker». Danach wurden die Arbeitsbedingungen besser. Die Arbeiter wurden in sogenannten «Hopper Huts», einfachen Holz- oder Ziegelhütten, untergebracht. Ab dem Jahr 1870 wurde Extrazüge eingesetzt, um die Familien von London in die Camps zu transportieren.

Viele sprachen später davon, dass sie während des Sommers sehr gerne auf die Hopfenfelder gingen. Trotz der harten Arbeit hatten die Leute Freude an der frischen Luft zu sein, während der Ernte Lieder zu singen und die Abende mit befreundeten Familien zu verbringen.

Ab den 1950er Jahren begannen Erntemaschinen die manuelle Arbeit auf den Hopfenfarmen zu ersetzen, und die Tradition des Hopfenpflückens ging langsam zu Ende. Die meisten «Hopper Huts» wurden abgerissen oder in Wohnhäuser umgebaut, wobei einige allerdings erhalten wurden und heute als Museum besichtig werden können.

