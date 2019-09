Frauen im Focus

Von Petra Baumann (publiziert am Thu, 26 Sep 2019 10:00:53 +0000)

In Zusammenarbeit mit der ältesten Fachzeitschrift für Fotografie, dem British Journal of Photography, wird dieser Award durch 1854 Media zum ersten Mal verliehen.

Mit diesem Preis wird versucht, das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern in der Branche zu beheben. Während 80 Prozent der Fotografie-Absolventen Frauen sind, sind nur 15 Prozent hauptberufliche Fotografinnen. Darüber hinaus sind acht von neun Fotografiepreisträgern männlich. Deshalb wurde «Female in Focus» geschaffen, in der Hoffnung, dass mehr Arbeiten von Frauen auf Festivals und in Galerien zu sehen sind.