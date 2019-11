Sri Lankas Zauber

Von Boris Müller (publiziert am Sat, 16 Nov 2019 14:12:17 +0000)

Mehrere Wochen bereiste die Schweizer Fotografin Nicole Philipp 2016 Sri Lanka. Von Colombo über Kandy, an die Ostküste nach Trincomale und bis zum südlichsten Punkt des Inselstaates. Nur für eine Etappe war ein Fahrer notwendig, die restliche Strecke legte Sie per Bahn zurück. Das war langsamer, passt aber gut zu Philipps ruhiger und in positivem Sinne unaufgeregter, dezenter Fotografie. Das Authentische im Menschen, das Wesentliche in einem Augenblick, das Natürliche in einer Stimmung fasziniert und inspiriert sie seit jeher. In ihrem Bildband «Lanka», der die besten Bilder ihrer Reise zeigt, sieht man die Schönheit eines vom Leben zerfurchten Gesichts ebenso wie die Würde einer ärmlichen Küche oder den Zauber einer alltäglichen Szene.