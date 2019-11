Was es bei Anlagefonds zu beachten gibt

Von Leo Ferraro (publiziert am Tue, 05 Nov 2019 03:50:35 +0000)

Die Fondswelt ist weder schwarz noch weiss: Als Privatanleger sollte man sowohl aktive als auch passive Instrumente nutzen.

In den letzten Jahren haben passiv gemanagte Indexfonds bedeutend an Popularität gewonnen. Fast egal wo man sich beraten lässt wird einem dazu geraten, in passive Produkte zu investieren, da die Kosten der aktiven Fonds meist nicht gerechtfertigt sind. Ich frage mich allerdings, ob wir damit nicht die nächste Blase generieren. Schlussendlich belohnt man mit dieser Strategie Unternehmen, die schon eine gewisse Grösse haben und in einem Index vertreten sind. Müsste man mit diesen passiv verwalteten Produkten vorsichtiger vorgehen? T.B.