Eine Million Cash abheben? Geht nicht!

Bargeld zu beziehen wird generell immer komplizierter. Selbst bei kleinen Beträgen verlangen einige Banken heute bereits Zusatzgebühren – so etwa die UBS, die 2 Franken Gebühren verrechnet, falls ein Kunde am Schalter Geld abheben will.

Bei kleinen Beträgen kann man problemlos auf den Bancomaten auseichen. Weit komplexer wird es indes, wenn man grössere Beträge in Cash beziehen will. Bereits wenn man mehrere Zehntausend Franken in Noten abheben will, stösst man je nach Bank auf Widerstand. Am Bancomaten hat man Limiten und am Schalter muss man sich ab höheren Summen unter Umständen erklären.

Bei den meisten Banken in der Schweiz erhalten Sie hohe Beträge überhaupt nicht mehr in Bar ausbezahlt. Die Zeiten, als man, wie es noch in alten Spielfilmen zu sehen ist, mit dem Aktenkoffer bei der Bank vorbei gehen und diesen mit Noten füllen lassen kann, sind definitiv vorbei.

Grundsätzlich darf man zwar über sein eigenes Geld verfügen, aber man darf dieses nur in beschränktem Umfang in Cash beziehen. Stattdessen muss man höhere Beträge elektronisch transferieren. Der Grund: Mit Bargeld kann man eher Steuern hinterziehen oder Geld aus unseriöser Quelle waschen. Die deutlich verschärften Geldwäschereibestimmungen verhindern, dass man grosse Geldsummen wie früher im Aktienkoffer aus der Bank tragen darf.

Auch würde eine Bank aus demselben Grund nie mehr einen Koffer voll Geld annehmen und auf ein Konto verbuchen, ohne dass die genaue Quelle des Geldes detailliert belegt wird. Anders als Bargeld hinterlassen elektronische Geldtransfers Spuren, die genau zurückverfolgt werden können.