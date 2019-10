Diese Risiken lauern bei günstigen US-Brokern

Interactive Brokers LLC ist ein amerikanisches Maklerunternehmen mit einer riesigen elektronischen Handelsplattform in den USA. Über die USA hinaus ist das Unternehmen in etlichen weiteren Ländern wie Japan, Russland, Kanada, Hongkong, Grossbritannien, China oder Australien aktiv. Die Gebühren sind in der Tat sehr attraktiv und deutlich günstiger als bei vergleichbaren Brokern in der Schweiz.

Auch aus der Schweiz können Sie über Interactive Brokers handeln. Mich persönlich stören würde allerdings, dass es sich um ein US-Unternehmen handelt. Sie müssen damit rechnen, dass der Eröffnungsprozess für ein Konto ziemlich kompliziert ist und Sie mit einer Vielzahl von Formlaren und Disclaimern konfrontiert sind, wie man dies von US-Firmen kennt. Leider hat das auch bei vielen Schweizer Banken Einzug gehalten, aber in der Regel noch nicht in Ausmassen wie bei US-Firmen.

Wichtig sind aus meiner Sicht zwei Aspekte: Sicherheit und rechtliche Risiken. Ich würde mich vor einer Kontoöffnung fragen, was passiert genau, wenn das Unternehmen Konkurs geht, was man bei jedem Unternehmen nie ganz ausschliessen kann – auch bei einer Schweizer Bank. Doch bei Letzterer greift die gesetzliche Schweizer Einlagensicherung. Da Interative Brokers in der Schweiz keine Bank ist, können Sie nicht auf die Einlagensicherung vertrauen.

Weiter würde ich mich fragen, was passiert, wenn es zu einem Rechtsstreit mit der Firma käme, was auch bei jedem Unternehmen möglich ist. Ich gehe davon aus, dass der Gerichtsstand in den USA ist. Als Schweizer Anleger würde es dann für Sie nicht nur teuer, sondern auch sehr schwierig.

Positiv punkto Sicherheit finde ich aber, dass Interactive Brokers Group von Standard & Poor’s mit einem Investment-Grade-Rating bewertet wird und IBKR der strengen US-Börsenaufsicht SEC untersteht. Das gibt eine gewisse Sicherheit. Zudem wurde der Broker mehrfach vom Anlegermagazin «Barrons» ausgezeichnet.